¾¾²¬¾»¹¨¡Öº£Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈËÜ²»¥Ý¥Ä¥ê¡Ä¡ØÅ´ÏÓDASH¡ÙÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤â¸µTOKIO3¿ÍÁ´¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Þ¤À»ß¤Þ¤ÌÇÈÌæ
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡¢12·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡Ù¡ÊNACK5¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡È¿´¶¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤µ¤²¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ´ðËÜ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡È¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ç¤ê¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¶â¸À¡É¤ò¼ø¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥Ý¥í¤Ã¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ê¤ó¤Æº£Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ù¤È²ó¸Ü¡£¡ØÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¤³¤Î21Æü¤ÎÌë¤Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾²¬¤¬¤³¤Ü¤·¤¿¡Öº£Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ²áµî¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¸µTOKIO¤Ï¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤È¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤ß¡£
¡¡¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤¯Ã¦Âà¤·¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸åÌ£¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤âÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁûÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î ¡ÈÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢12·î17Æü¤Ë¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¤é¤Ë¤è¤ë¸µTOKIO¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾ëÅçÌÐ¤Ø¤Î ¡ÈÄ¾ÀÜ¼Õºá¡É ¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Î¡È¶¯°ú¤µ¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¡ÈÄ¾ÀÜ¼Õºá¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ»ï¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤´»ØÅ¦¤Îµ»ö¤Ï¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¾ÜºÙ¤ä½Ð±é¼Ô¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨µÄÆâÍÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼éÈëµÁÌ³¤ª¤è¤Ó¿®Íê´Ø·¸°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÊóÆ»¤Ï¸·¤Ë¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÅÙ¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Îµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥í¥±¤Ïº£¸åÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í¾·×¤Ê¿¼ÆÉ¤ß¤ò¤·¡¢¸½¾ì¤ËÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤ä¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤òÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ2¿Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î²±Â¬¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿TOKIO²ò»¶¤ä³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÎÇÑ¶È¡Ä¡Ä¡£¾¾²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£