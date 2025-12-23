バージニアビーチ沖で稼働する風力タービン＝2023年/Kendall Warner/The Virginian-Pilot/TNS/Getty Images

（CNN）米国のトランプ政権は22日、現在建設が進められているすべての大規模洋上風力プロジェクトについて、連邦政府のリース契約を停止すると発表した。国家安全保障上のリスクを理由に挙げているが、具体的な内容は明らかにしていない。

トランプ大統領は長年にわたり洋上風力発電を批判してきた。今回の措置はそうした攻撃を大きく激化させるものだ。この停止により、数十億ドル規模の投資が影響を受け、今後数年以内に見込まれていた新たな6ギガワット近くの電力供給が停滞する恐れがある。

今回の全面的な命令は、大西洋で建設中の五つのプロジェクトに影響を及ぼす。その中には、将来全米最大級となる可能性があるバージニア州沖の大規模洋上ウィンドファーム（風力発電所）も含まれる。同発電所は2026年末までに完成予定でバージニア州への電力供給を計画している。同州は世界最大規模の電力を消費するデータセンター群を抱え、需要増にも起因するエネルギー価格の急騰に直面している。影響を受けるウィンドファームはこのほか、ニューイングランド沖に位置している。

懸念とされる国家安全保障上の具体的リスクは不明確だ。内務省はニュースリリースで、「最近完了した機密報告書で戦争省（国防総省）が特定した国家安全保障上のリスク」を挙げたが、その具体的な内容は示さなかった。声明はまた、風力タービンの動きや光の反射がレーダーに干渉する可能性に言及した。

スウェーデンは昨年、欧州連合（EU）とロシアの緊張が高まる中、軍事レーダーへの干渉を懸念してウィンドファームの新設を阻止した。しかし専門家は、ウィンドファームの設計はこうした問題に対応できるよう調整可能で、米政府当局者は数十年前からこの問題を認識していたと指摘する。

トランプ政権の今回の措置は、クリーンエネルギー業界と化石燃料業界の双方から批判を招いた。

洋上の石油・ガス・風力関連企業を代表する業界団体NOIAのエリック・ミリト会長は「石油・ガス分野にルーツを持つ企業は、多額の資本を投じて洋上風力分野の拡大に参加してきた」と述べ、「政権には、この停止措置を終了し、雇用や投資を損ないかねないさらなる行動を控えるよう求める」と主張した。