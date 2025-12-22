ÀÈÈºá´ØÏ¢¤Ç¶µ°÷281¿Í¤ò½èÊ¬¡¡24Ç¯ÅÙ¡¢Ê¸²Ê¾ÊÄ´ºº
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï22Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¶µ°÷¤Î½èÊ¬¾õ¶·¤Ç¡¢ÀÈÈºá¤äÀË½ÎÏ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤ä·±¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¶µ°÷¤¬281¿Í¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ39¿Í¸º¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö°Æ¤Î½èÊ¬¤Ï134¿Í¡ÊÆ±23¿Í¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö°Æ¤Î½èÊ¬¤Ï100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢281¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ÌÈ¿¦¤¬167¿Í¡¢Ää¿¦¤¬51¿Í¡¢¸ºµë¤¬25¿Í¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö°Æ¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤¿134¿Í¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢À¸ò38¿Í¡¢Åð»£¤ä¤Î¤¾¤¤¬34¿Í¡¢ÂÎ¤Ë¿¨¤ë¤¬31¿Í¤Ê¤É¡£132¿Í¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ç¡¢Ää¿¦¤¬2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£