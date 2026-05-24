子ども本人にとっても、親にとっても、子どもの受験はそれぞれの節目であり、人生のひとつの試練として、なんとか希望を叶えたいと努力する経験といえるでしょう。それゆえに、特に親は子どもの成功を祈り、目標達成を支援するため、教育資金の多くを費やすことになります。 この記事では、その代表格と言える「学習塾」に関する費用などの傾向を確認してみたいと思います。 幼稚園から高校卒業までの学習費 文部