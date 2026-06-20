日本テレビ系で２０日に放送された「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析ＳＰ！」で、サッカーＷ杯直前に収録された日本代表のＭＦ堂安律と明石家さんまの対談が公開された。その中で堂安がデータ重視のサッカー界の現状について、複雑な思いを口にした。堂安は「全部の対戦相手の分析を見て、攻撃、守備、セットプレー。今で言うとゴールキック、スローイン全て分析する。それを対戦相手にハメていくみたいな。でも、いつから