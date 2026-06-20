佐賀競馬の異変にＳＮＳがざわついている。２０日に行われた佐賀競馬の出走馬がなぜかマイナス体重、しかも大半が２ケタのマイナス体重で出走している珍しい事態が起きている。１レースは９頭立てで、全馬がマイナス体重を計測。すべて４〜１６キロの馬体減の範囲内で出走している。続く２レース（１０頭立て）もプラス体重は１頭のみ。ほかは４〜２７キロの馬体減となっている。３レースに至っては全馬が８〜２０キロ以内のマ