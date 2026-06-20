【モデルプレス＝2026/06/20】元ボクサーでタレントの具志堅用高が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】70歳タレント、沖縄にサプライズ凱旋◆具志堅用高「オキコレ」サプライズ登場この日、沖縄県出身の具志堅がサプライズ登場。淡いグリーンとホワイトの市松模様が施された爽やかなセットアップに白のスニーカーとソックスを合わせ、カジュアルな魅