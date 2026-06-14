福岡市立学校の衛生検査で、検査した放送室の約半数から国の基準値を超えるダニが確認された。換気が不十分で、カーペットなど繁殖しやすい環境が整っていることが要因とみられる。市教育委員会は検査していない学校の放送室でも繁殖している恐れがあるとして、月内にも清掃や換気の徹底などを呼びかける通知を各校に出す方針。市教委によると、昨年６、７月に市薬剤師会と連携し、市立の小中学校、特別支援学校、高校計約７０