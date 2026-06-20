警察によりますと、神戸市中央区中山手通６丁目の集合住宅の一室で、異臭のため管理会社から安否確認の要請があり、20日正午すぎに警察官が部屋を訪れたところ、男性の遺体を発見したということです。 【写真を見る】【速報】マンション一室の大型冷凍庫から損壊された男性の変死体発見警察が身元を捜査神戸・生田署 男性は成人とみられ、遺体は損壊された状態ですべて大型の冷凍庫に入っていて、腐敗が進んでいたということ