旧財閥系の大手企業は、今もなお就職先として高い人気を誇ります。ただ、その採用実態を見ていくと、「どの大学から入れるのか」という現実は想像以上にシビアです。「大学通信の調査に回答した568大学のうち、三菱UFJ銀行か三井住友銀行に一人でも就職した大学は83大学しかないです。一般職と総合職があった時代には女子大が上位にランクインすることもありましたが、総合職に統一されていくとそれがなくなり、早慶などに収れんし