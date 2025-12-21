全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。全競技終了後、男女シングル、ペア、団体アイスダンスの五輪代表が発表された。

男子は連覇を達成した2022年北京五輪銀メダリスト・鍵山優真のほか、2位の佐藤駿、3位の三浦佳生が代表に。佐藤と三浦は初の五輪出場となる。

女子は5連覇を達成した坂本花織、3位の千葉百音、4位の中井亜美が代表に。坂本はフィギュア日本女子初の3大会連続出場となる。2位に入った島田麻央は年齢制限で五輪出場資格がない。

ペアはこの日のフリーを棄権した三浦璃来・木原龍一組、全日本優勝の長岡柚奈・森口澄士組が代表に。木原は日本フィギュア初の4大会連続五輪となった。

アイスダンスは個人の五輪出場枠はないが、団体戦メンバーとして選出。国際連盟（ISU）の最低技術点を唯一クリアし、全日本を制した吉田唄菜・森田真沙也組がミラノ切符を獲得した。

▼鍵山コメント

ミラノ五輪の代表に決まり嬉しい気持ちもあるが、やるべきパフォーマンスに向けて集中して頑張りたい。残り1か月、五輪を全力で楽しむために大変なこともいっぱいあるが、乗り越えて頑張りたい。本番で自分自身の力、全ての滑りを出していけるように。

▼坂本コメント

この全日本選手権で公言していた、優勝してオリンピック一発内定と、密かに目標にしていた3大会連続出場を果たせた。嬉しいし、決まったからにはやれるだけやる。毎日自分に喝を入れて、いざ本番で立った時、大丈夫と思えるくらい練習を積めるように頑張ります。



