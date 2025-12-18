¡Ú¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡ÛºÇÂç¡È100±ß°ú¤¡ÉÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¡¡¡ÖÁÏ¶È25¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¼Â»Ü
¡¡2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡Ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡Ë¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤¬¡¢ÁÏ¶È25¼þÇ¯´¶¼Õº×¤ÎÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÁÏ¶È25¼þÇ¯´¶¼Õº×ÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞÇÛÉÛ¤ò12·î23Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¤òÆ±·î18Æü¤Ë³«»Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÍ°ú¤ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
¡¡Å¹ÊÞ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÇ»¸ü¤´¤ÞÃ´¡¹¤¦¤É¤ó¡Ê3¼ï¡Ë100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×2Ëç¡¢¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤ó1ÉÊ50±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×2Ëç¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡ÖÇ»¸ü¤´¤ÞÃ´¡¹¤¦¤É¤ó¡Ê3¼ï¡Ë80±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ´ü´Ö¤ÏÅ¹ÊÞÇÛÉÛ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬12·î23Æü¤«¤é2026Ç¯1·î16Æü¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬12·î18Æü¡ÁÆ±·î30Æü¤Ç¤¹¡£