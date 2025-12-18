11年前、東京女子医大病院で当時2歳の男の子が鎮静剤の投与後に死亡した医療事故で、業務上過失致死の罪に問われた医師の小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）の裁判で、検察側は小谷被告に禁錮1年6か月、福田被告に禁錮1年を求刑しました。

小谷被告と福田被告は、2014年東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の男の子に鎮静剤「プロポフォール」を投与した後、容体に変化があったのに適切な対処をせず、男の子を死亡させた罪に問われていますが、いずれも無罪を主張しています。

18日に東京地裁で行われた裁判では、男の子の母親が意見陳述を行い「真実が明らかになるまで心を強くもっていないといけない、絶対に諦めてはいけないという気持ちで11年間耐えてきました。2人には法律で与えられる最大の刑罰を望みます」と涙ながらに訴えました。

検察側は論告で「プロポフォールを長時間、大量に投与したことにより死亡したのは明らか」「投与を継続したことは標準的な医療水準から大きく逸脱した行為だ」と指摘し、小谷被告に禁錮1年6か月、福田被告に禁錮1年を求刑しました。