【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】今の状況を打破するため！義父に協力を要請＜第14話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第14話 義父とタッグ
【編集部コメント】
お義父さんはこれまでの経緯もあり、アリサさんの金銭問題には厳しい目を向けていました。そんな中判明した学費の使い込み問題。しかもアラタさんやお義母さんが、シホさんにお金を出すよう頼んでいたなんて……お義父さんは怒り心頭です。お義母さんはシホさんに口止めしたそうですが、ここまで問題が大きくなってしまったら、もはや隠しておくほうがムリというもの。シホさんはお義父さんと協力して、アラタさんとお義母さんにお仕置きをすることにしたようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第14話 義父とタッグ
【編集部コメント】
お義父さんはこれまでの経緯もあり、アリサさんの金銭問題には厳しい目を向けていました。そんな中判明した学費の使い込み問題。しかもアラタさんやお義母さんが、シホさんにお金を出すよう頼んでいたなんて……お義父さんは怒り心頭です。お義母さんはシホさんに口止めしたそうですが、ここまで問題が大きくなってしまったら、もはや隠しておくほうがムリというもの。シホさんはお義父さんと協力して、アラタさんとお義母さんにお仕置きをすることにしたようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび