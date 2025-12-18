¡Ú¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î15Æü～2027Ç¯3·î31Æü

¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï12·î18Æü¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î25¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡2001Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡×¤Î25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«Ëë¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥çー¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥íー¥Ö¡ª¡×¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤Ë¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤ÎÊÉÌÌ¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë´Ä¶­±é½Ð¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖS.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢»²²Ã¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤ÎÍ­½þÂß¤·ÀÚ¤ê±Ä¶È¡ÖS.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ ¥¸¥å¥Ó¥êー¥¬¥é¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£

¢¢¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡×¤Î¥Úー¥¸

¡Ú¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Û

¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥íー¥Ö¡ª

¡Ú¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó/´Ä¶­±é½Ð¡Û

¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó

¥á¥Ç¥£¥Æ¥ìー¥Ë¥¢¥ó¥Ïー¥Ðー¤Î´Ä¶­±é½Ð¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥êー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×

¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³ー¥¹¥È¤Î´Ä¶­±é½Ð

¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Û

25¼þÇ¯¤Î½Ëº×´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ó¥êー¥Ö¥ëー¤Î¥°¥Ã¥º

¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥°¥Ã¥º

¥¸¥å¥Ó¥êー¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É

¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡Û

¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー

Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡¦¥Õー¥É&¥ï¥¤¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë

¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û

¥¸¥å¥Ó¥êー¥Ö¥ëー¥á¥â¥êー¥º

S.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ ¥¸¥å¥Ó¥êー¥¬¥é

¡ÖS.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ ¥¸¥å¥Ó¥êー¥¬¥é¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー/¥°¥Ã¥º

¡ÖS.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ ¥¸¥å¥Ó¥êー¥¬¥é¡×Å¹Æâ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó

¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Û¥Æ¥ë¡Û

´ü´ÖÃæ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë

½ÉÇñ¼Ô¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥É¥­ー&¥­ー¥±ー¥¹

¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥é¥¤¥ó¡Û

ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥êー¤­¤Ã¤×¤¬³Æ±Ø¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë

(C) Disney
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹