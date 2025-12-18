先日、公営住宅の鍵をなくしてしまいました。鍵の交換費用「3万円」は全額自己負担でしょうか？

鍵の交換費用は自己負担になる？

基本的に鍵の紛失は住民の過失とみなされ、全額自己負担となります。新たな鍵の作成費用や業者の手配費用なども、自分で用意する必要があるので注意しましょう。

鍵の交換費用は、鍵の種類によっても変わります。玄関の鍵は主に鍵の先の両側がギザギザとしたシリンダーキー、ギザギザではなく表面の凹凸が特徴的なディンプルキーの2種類です。

まず、シリンダーキーは多くの住宅で採用されているタイプで、交換費用の目安は1万～2万5000円程度です。シリンダーキーのなかでもさらに細かく種類が分かれており、種類や状況によってかかる費用は変動します。

一方、ディンプルキーの交換費用目安は、2万～3万5000円程度です。ディンプルキーはシリンダーキーよりも防犯性能が高いため、費用も高くなります。

少しでも費用をおさえたい場合はシリンダーキー、セキュリティー面を重視するならディンプルキーへの変更を検討するとよいでしょう。なお、自治体から交換するための鍵を借りたときは、同じ種類の鍵を作りましょう。



公営住宅の鍵を紛失したときにすべきこと

公営住宅は、都道府県や市、町といった自治体が所有者です。そのため、鍵を紛失した場合は、まず利用している公営住宅を管理する自治体に相談しましょう。

自治体によっては、鍵を紛失した場合の対応方法を公式サイトで示しているケースもあります。自治体のどの部署へ相談したらよいか分からないときは、まず公式サイトを確認してみるとよいでしょう。

例えば、長浜市の場合は、まず住宅課へ相談するよう示されています。相談後に住宅課で保管している鍵を借りて合鍵を作り、その後借りた鍵は返却するという流れです。

一方、東京都の都営住宅を提供するJKK東京の場合は、JKK東京への許可や手続きは必要ありません。JKK東京では予備の鍵保存をしていないため、鍵の交換手続きなどは自分で全て行う必要があります。

このように、自治体によって対応に差があるので、自己判断で鍵の交換はせずに、担当する部署へ相談することが大切です。



鍵を交換するときの注意点

鍵の交換は、基本的に専門業者に依頼しましょう。公営住宅の鍵を作っているメーカーが分かっている場合は、そのメーカーに依頼すると対応がスムーズです。防犯面も考え、できるだけ早く交換しましょう。

また、鍵交換は自分でも対応できる可能性がありますが、公営住宅の場合は業者に依頼したほうがよいでしょう。知識がないまま見よう見まねでやると、使えなくなったり、ドア周りを傷つけたりする可能性があるためです。その場合は、余分に費用がかかるため注意しましょう。

鍵交換をしたあとは、再び紛失することがないように対策をしましょう。鍵の定位置を決めておくだけでも、鍵を紛失しにくくなります。

定位置は家の中だけでなく、カバンの中も決めておきましょう。カバンの定位置に収納する際は、小型のポーチなどに入れると分かりやすくなります。また、鍵にキーホルダーや携帯で位置が分かるスマートタグをつけるのもおすすめです。

さらに、管理規約を確認のうえ、信頼できる人にスペアキーを預けておくのも対策の一つです。



鍵を紛失したら、早めに自己負担の有無と適切な対応を確認しよう

鍵の紛失は過失となるため、交換費用は基本的に全額自己負担になります。また、自治体がどこまで対応してくれるかは場所によって変わるため、鍵の紛失が分かった時点で担当する部署に相談しましょう。

なお、交換は自分でも対応できる可能性がありますが、鍵が使えなくなったり扉や鍵に傷がついたりすることを防ぐため、業者に依頼するほうがよいでしょう。



