堤は「倒されたら、倒し返す」と話していた通りのボクシングをした。苦しい試合だったが、素晴らしい勝負根性を見せたと思う。勝負どころがどこで、何をしないといけないか、よく分かっていた。

4回にもらった右アッパーは、かなり効いていた。セコンドに抱えられてコーナーに戻ったほどで、5回もダメージは残っていた。この回に回復できたのが、6回からの反撃につながったが、逆にドネアの「省エネ」戦法にも助けられた。

ドネアに5回に攻め込まれたら、堤は危なかっただろう。ここで回復できたことと、その後に勇気を持って攻められたのが、大きかった。カッコいいボクシングではないが、勝負根性は評価できる。課題は、まともに打たせないことだろう。

高見は、わたしの採点では勝ちだった。クリーンヒットは高見のボディーが多かったが、打ち終わりにパンチを出したサンティアゴを支持したジャッジが2人いた。2試合ともスプリット・デシジョン。ジャッジによって採点が違うマストシステム（各ラウンドで必ず優劣をつける）の特徴が、浮き彫りになった。 （元WBC世界スーパーライト級王者）