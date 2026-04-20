トランプ米大統領とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢の混乱に終わりが見えない。4月8日にトランプ大統領はイランとの一時停戦に同意したが、事態の推移はなお予断を許さない。ホルムズ海峡が「開かれた」とは、到底言えないのが現状だ。日本の石油備蓄は「断トツ」だけど…原油価格の高騰は依然として続き、世界各国の経済を揺るがせている。物流ニュースサイト『LOGISTICS TODAY』編集長の赤澤裕介氏がアジア各国の状況を解