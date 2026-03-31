住宅ローン控除は、住宅を購入した人にとって家計負担を軽減できる代表的な減税制度です。 年末のローン残高に応じて、一定額が所得税などから差し引かれ、結果として税負担が軽くなります。大きな金額となる減税制度のため、住宅購入時にこの減税額を前提として資金繰りを考える人も多いのではないでしょうか。 しかし、状況によっては想定していたより実際の減税額が少なくなる場合があり、注意が必要です