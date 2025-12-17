厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、令和6年は合計で160万5378人が亡くなり、前年から2万9362人増加したそうです。「多死社会」といわれる日本で、人はどのように死を迎え、その過程では何が起こっているのでしょうか。今回は、検視官として3年間で約1600体の遺体と対面した、立教大学社会デザイン研究所研究員・山形真紀さんの著書『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』から一部を抜粋し、現代社会が抱える課題に迫ります。

【書影】元検視官が語る「普通の人」の死の現実。山形真紀『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』

* * * * * * *

タンス預金数千万円

冬を感じ始めた曇天の午後、自宅不搬送事案です。一軒家の居間で倒れていた死者を近隣住民が発見しました。少し腐敗が始まっています。死者は生涯未婚で一人暮らしをしており、親族とは疎遠だったようです。自宅は整然と片付いており、生まれ育った実家なのでしょう、すでに亡くなっている両親の思い出の品と思われる着物などもきれいに保管されていました。

事件性はなく署に搬送しようと思っていたところ、環境捜査のために室内を確認していた署員が数千万円もの現金を発見しました。いわゆるタンス預金であり、一部を盗まれたような形跡や犯罪に関係しているような不審点はありません。

一人暮らしの人の死亡で問題になるのは身元確認です。親族がすぐに見つからなかったり、運転免許証のような顔写真付きの身分証明書がなければ、自宅で亡くなっていても一旦は身元不明として扱われます。身元が特定され家族に引き渡されるまでは、署の遺体用冷蔵庫に保管されることになるのです。

後日判明した遠い親族に電話で話を伺いましたが、あまりに遠縁で何十年も会ったこともないらしく、死者の顔貌を確認しての身元特定は難しそうです。死者の生活状況などもよくわかりません。現金も含め遺体を引き取ることには了承してくれました。翌日、その親族立ち会いのもと、さらに自宅を確認してなんとか身分証明書を探し出し、身元を特定することができました。

数千万円もの現金の行方

気になったのは数千万円もの現金の行方です。

死者は、生前に一生懸命貯めた大金を本当はどのように使い、どのように残したかったのでしょうか。

部屋をいくら見回しても環境捜査を尽くしてもわからないままでした。法定相続人がいない場合、特別縁故者に該当する者がいなければ、財産は国庫に帰属することになります。

警察の検視は結局のところ事件性の有無を明らかにすることが一番の目的なので、事件性がなく死因も推定され身元が特定されたなら、遺体は家族などに引き渡されます。この後、死者の思いを明らかにするのは彼らの意思や労力に任せざるを得ません。

わかるように残しておくべきもの

終活では、具体的に「何を」残しておく必要があるでしょうか。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

曽根惠子監修『もしものとき、身近な人が困らないエンディングノート 令和版』では、「存在と保管場所を明らかにしておかないと、残された人たちが大変な苦労をする」ものとして、

（1）住所や本籍地などの基本情報

（2）健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーなどの番号や保管場所

（3）健康管理（かかりつけの病院や既往症、薬やアレルギーなど）

（4）預貯金（銀行名、支店名、口座番号や名義人、ＷＥＢ用ＩＤなど）

（5）加入している保険（保険会社、保険の種類、保険内容、証券番号、保険金額など）

（6）クレジットカード、電子マネーなど（カード会社、番号、ＷＥＢ用ＩＤなど）

（7）株や国債など有価証券や金融商品（証券会社、口座番号、ＷＥＢ用ＩＤなど）

（8）不動産（種類、用途、持ち分、所在地、登記簿記載内容など）

（9）年金（公的年金・私的年金）

（10）借入金・ローン（住宅・自動車・教育・その他ローンなど。知人の借金の保証〔保証債務〕も相続対象になる）

（11）その他資産（自動車・貴金属類など。貸金庫やトランクルームなど家以外の保管場所があれば記入しておく。知人に貸しているお金も資産になる）

（12）口座引き落とし一覧（公共料金など金融機関の口座から自動引き落としされているもの）

などを挙げています。

検視の現場で問題になること

人が亡くなると葬儀や火葬だけでなく、家賃の支払いや家財の整理、役所やライフラインの手続きなど、さまざまな事務処理が必要になります。

これらは誰かに任せるか死後事務委任契約などで事前に準備しておく必要があります。放置されれば口座から家賃やライフライン使用料の引き落としが続き、財産が減ってしまうことになりかねません。

また、検視の現場で問題になることの一つが、死者が飼っていたペットです。飼い主の死後、空腹になったペットが遺体の顔を骨になるまで齧ってしまっていたり、室内で餓死していたり、脱走して行方不明になっていたりすることもあります。引き取り手がいない場合は行政などに相談しますが、最終的に保健所に引き取られることもあります。

※本稿は、『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。