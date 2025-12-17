エムケー精工<5906.T>＝急動意。大陽線でもみ合いを上放れ、７月末につけた年初来高値５７７円を払拭、約４カ月半ぶりに新値街道に突入した。一時８６円高の６３６円まで駆け上がる場面があった。ガソリンスタンド向け洗車機や道路情報表示装置、低温貯蔵庫などメカトロ技術を駆使した商品を手掛ける。持ち前の技術力を横軸展開し、食品用充填機と協働ロボットをパッケージ化した製品の開発に成功、職人技レベルの繊細な作業を自動的に行うことを可能とした。２６年３月期は２ケタ減益予想にあるが、株価的には織り込み済みで２７年３月期の回復を先取りした買いが観測。ＰＥＲ６倍台でＰＢＲは解散価値の半値水準を示す０．５倍前後とバリュエーション面での割安さにも視線が向いているようだ。



ＥＲＩホールディングス<6083.T>＝カイ気配。１６日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を２２７億円から２４０億円（前期比２１．４％増）へ、営業利益を２８億円から４５億円（同２．２倍）へ、純利益を１７億円から２８億円（同２．２倍）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各３５円の年７０円から中間・期末各５５円の年１１０円（前期実績６０円）へ引き上げたことが好感されている。脱炭素社会の実現に向けた法制度の改正が２５年４月に施行されたことに伴う省エネ・構造関連の審査業務の拡大に加えて、Ｍ＆Ａによる事業領域の拡大が順調に進捗していることが要因としている。



東京精密<7729.T>＝５日ぶりに反発している。同社とアドバンテスト<6857.T>は１６日の取引終了後、半導体製造工程においてウエハー上の個々のチップ（ダイ）を検査するダイ・レベル・プローバを共同開発すると発表しており、好材料視されている。それぞれの専門性を生かすことで、ＡＩ及びハイ・パフォーマンス・コンピューティング（ＨＰＣ）デバイスのテストに不可欠な高度なプロービング能力を提供するのが狙いという。



