FIFAベストイレブン発表!“パリSG勢”最多6人選出 ネットで反響「ハーランドもエムバペもいない」
FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。フランス代表でパリSGのFWウスマン・デンベレ（28）が男子の年間最優秀選手賞を初受賞。さらにベストイレブンにも選出された。
今年のベストイレブンはGKドンナルンマ（マンチェスターC/イタリア）、DFハキミ（パリSG/モロッコ）、DFウィリアン・パチョ（パリSG/エクアドル）、DFファンダイク（リバプール/オランダ）、DFヌノメンデス（パリSG/ポルトガル）、ビティーニャ（パリSG/ポルトガル）、MFパーマー（チェルシー／イングランド）、MFベリンガム（Rマドリード／イングランド）、MFペドリ（バルセロナ／スペイン）、FWヤマル（バルセロナ／スペイン）、FWデンベレらが選出。
昨季パリSGでクラブ史上初の欧州3冠制覇に貢献したGKドンナルンマも含めれば“パリSG勢”から最多6人が選出。FWエムバペ（Rマドリード／フランス）やFWハーランド（マンチェスターC／ノルウェー）の2人は選外となった。
発表されたベストイレブンにネットからは「なぜハーランドがいない」「エムバペはベストイレブンにも入れないのか」「ハーランドもエムバペもいないなんて…」「ケインはどれだけ決めたらベストイレブンに入れるんだ」「ラフィーニャもいないぞ」などと反響。特にエムバペ、ハーランドの“怪物FW”2人とも選出されなかったことが話題となっていた。