歌手サブリナ・カーペンター（27）が、歌手スティーヴィー・ニックス（77）との共演について「自身の中の多くのものを癒してくれた」と語った。ヒット曲「エスプレッソ」で知られるサブリナと、ロックバンド「フリートウッド・マック」のメンバーであるスティーヴィーは、5月4日に米ニューヨークで開催されたチャリティーイベント「メットガラ」で、同バンド