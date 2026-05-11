Jリーグは11日、J1百年構想リーグEAST第16節で退場を命じられた水戸ホーリーホックDF佐々木輝大に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。佐々木は9日にホームで開催された浦和戦(●1-4)に先発出場。しかし、後半3分、ボールを受けようとしたMFマテウス・サヴィオの後方からスライディングした際に足裏で相手の右足を蹴ってしまう。一度は上田益也主審からイエローカードが提示されたものの、VARが介入した結果、