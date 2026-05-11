高市早苗首相は１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。クルーズ船「ＭＶホンディウス号」での集団感染が疑われるハンタウイルスについて言及した。４月１日にアルゼンチン・ウイッシュアイアを出航したホンディウス号はスペイン領カナリア諸島を目指して航海を続けていたが、４月下旬に集団感染が発生し、これまでに乗客３人が死亡。ＷＨＯは５人の感染を確認し、３人は疑い例と発表。ハンタウイルスに感染し重症化すると呼