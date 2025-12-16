不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が2つの出口戦略を提示!『新築アパート投資のメリット・デメリット!不動産投資のプロが実際にシミュレーションしながら丁寧に解説します!』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が自身のYouTubeチャンネルで、『新築アパート投資のメリット・デメリット!不動産投資のプロが実際にシミュレーションしながら丁寧に解説します!』と題した動画を公開した。8,000万円規模の新築アパートを例に、フルローン購入における収支と出口戦略を数値で明示している。
新築アパートは融資が引きやすく、修繕リスクが低い点が特徴だ。少なくとも10年程度は大きな修繕が発生しにくく、金融機関も長期融資を検討しやすい。一方で販売価格が高く、利回りは都心部で5%程度、郊外でも6%から7%程度と、中古物件の10%から15%と比べて低い。建物の会計上の価値は耐用年数に応じて減少し、家賃も築7年から10年程度で下がり始める傾向がある。
木村氏は8,000万円の新築アパート(利回り6.5%)をフルローン(金利2.1%、返済期間35年)で購入した場合を試算した。月額家賃収入約43万円、返済約27万円、経費約6万円として、毎月の利益は約10万円、年間120万円になるという。この前提で2つの出口戦略を示した。
第一は9年間運用後に売却する短期回転型である。9年間で累積1,080万円のキャッシュフローを得て、残債が約6,650万円まで減少するため、売却時に約1,000万円の実質利益が出る。トータルリターンは約2,080万円となり、初期手出し600万円に対して約3.5倍だ。新築から10年程度は家賃が下がりにくく、購入時と同程度の利回りで売却できる可能性が高いため、この戦略が成立する。
第二は40年間保有する長期保有型である。35年のローン完済後は家賃収入の大半が利益となり、トータルリターンは約7,800万円に達する。ただし回収に40年を要するため、投資家の年齢やライフプランによっては現実的でない場合もある。
木村氏は回転効率の観点から短期売却を推奨した。早期回収した資金を再投資に回すことで複利的に資産を拡大でき、金融機関からの信用も蓄積される。事業実績として決算書に残るため、次の融資審査で有利に働く。税務面でも新築には利点がある。建物の価値減少分は減価償却費として経費計上できるため、税負担が軽減され、税引後のキャッシュフローが中古物件と同等かそれ以上になるケースもある。複数物件を保有する場合、新築の減価償却費で他物件の所得を相殺し、全体として税負担を最適化する戦略も取れる。
木村氏はフルローンでの購入が資本効率を高めると強調した。頭金を多く入れると回収倍率が下がり、資産拡大のスピードが鈍る。自己資金を温存して複数物件に分散投資する方が、ポートフォリオ全体のリターンを向上させやすい。新築アパート投資では収支と資産価値の両面から出口戦略を設計し、中古物件と組み合わせることでリスクとリターンをバランスさせる視点が重要となる。
新築アパートは融資が引きやすく、修繕リスクが低い点が特徴だ。少なくとも10年程度は大きな修繕が発生しにくく、金融機関も長期融資を検討しやすい。一方で販売価格が高く、利回りは都心部で5%程度、郊外でも6%から7%程度と、中古物件の10%から15%と比べて低い。建物の会計上の価値は耐用年数に応じて減少し、家賃も築7年から10年程度で下がり始める傾向がある。
木村氏は8,000万円の新築アパート(利回り6.5%)をフルローン(金利2.1%、返済期間35年)で購入した場合を試算した。月額家賃収入約43万円、返済約27万円、経費約6万円として、毎月の利益は約10万円、年間120万円になるという。この前提で2つの出口戦略を示した。
第一は9年間運用後に売却する短期回転型である。9年間で累積1,080万円のキャッシュフローを得て、残債が約6,650万円まで減少するため、売却時に約1,000万円の実質利益が出る。トータルリターンは約2,080万円となり、初期手出し600万円に対して約3.5倍だ。新築から10年程度は家賃が下がりにくく、購入時と同程度の利回りで売却できる可能性が高いため、この戦略が成立する。
第二は40年間保有する長期保有型である。35年のローン完済後は家賃収入の大半が利益となり、トータルリターンは約7,800万円に達する。ただし回収に40年を要するため、投資家の年齢やライフプランによっては現実的でない場合もある。
木村氏は回転効率の観点から短期売却を推奨した。早期回収した資金を再投資に回すことで複利的に資産を拡大でき、金融機関からの信用も蓄積される。事業実績として決算書に残るため、次の融資審査で有利に働く。税務面でも新築には利点がある。建物の価値減少分は減価償却費として経費計上できるため、税負担が軽減され、税引後のキャッシュフローが中古物件と同等かそれ以上になるケースもある。複数物件を保有する場合、新築の減価償却費で他物件の所得を相殺し、全体として税負担を最適化する戦略も取れる。
木村氏はフルローンでの購入が資本効率を高めると強調した。頭金を多く入れると回収倍率が下がり、資産拡大のスピードが鈍る。自己資金を温存して複数物件に分散投資する方が、ポートフォリオ全体のリターンを向上させやすい。新築アパート投資では収支と資産価値の両面から出口戦略を設計し、中古物件と組み合わせることでリスクとリターンをバランスさせる視点が重要となる。
YouTubeの動画内容
関連記事
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資戦略を解説!『【驚愕】2026年は自己資金ゼロスタートが当たり前に!?銀行が積極融資する″新時代″の理由とは?』
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が明かす！『自己資金300万円で2,500万円のアパートを購入！実際に不動産投資で資産を築いた女性OLの実績を徹底解説！』
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が国の補助制度を解説!『まさかの国のお金が使える!ボロ戸建て投資が一気に有利になる″激アツ制度″とは?』
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！