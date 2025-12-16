1988年組との再会も希望「同学年とか対戦したいなと」

楽天に加入した前田健太投手が16日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。日米通算165勝を誇る右腕にとっては初のパ・リーグ移籍。対戦したい選手には、日本ハムの清宮幸太郎内野手とオリックスの中川圭太内野手を“指名”した。

報道陣から対戦したい選手について聞かれた前田は、白い歯を見せながら「同学年とか対戦したいなと。セパ問わず思うんですけど」と話し、球界でも少なくなった1988年組のメンバーとの対戦に思いをはせた。その上であえて名前を出したのが、清宮と中川だった。

「パとなると清宮選手、PLの後輩の中川選手。清宮選手は彼が小学生のときにテレビ番組で対戦したことがあって、プロ野球選手になって対戦しようねと。そのときの言葉がかなうと少しうれしい」と笑顔を見せた。昨年のプレミア12では、清宮と再会を果たし、自身のインスタグラムでは「次はいつか対戦出来たら嬉しいな。お互い頑張りましょう！」と2ショット写真を投稿していた。

そして中川については「PL学園の後輩は中川くんしかいまいなくなっているので」と、同じ母校の後輩とあって対戦を希望したようだ。（Full-Count編集部）