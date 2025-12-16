ＷＡが反落、一部店舗の販売軟調で２６年１月期業績予想を下方修正 ＷＡが反落、一部店舗の販売軟調で２６年１月期業績予想を下方修正

ダブルエー<7683.T>が反落している。１５日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２６５億２７００万円から２３９億１００万円（前期比４．８％増）へ、営業利益を２４億８４００万円から１２億８６００万円（同２３．０％減）へ、純利益を１４億７７００万円から８億３２００万円（同１６．５％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



一部店舗における販売が計画に対して軟調に推移したことや、香港子会社の決算期変更により１１カ月の変則決算となることによる売上高減少が影響した。また、４月に譲受したアパレルブランド「３１ Ｓｏｎｓ ｄｅ ｍｏｄｅ（トランテアン・ソン・ドゥ・モード）」の不採算店舗の閉鎖に伴う費用の計上や急激な円安進行による原価負担の増加、卑弥呼の本社移転費用の発生なども利益を押し下げた。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高１６８億１５００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益７億５５００万円（同３２．９％減）、純利益５億９００万円（同１７．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS