プレミアリーグ 25/26の第16節 マンチェスター・ユナイテッドとボーンマスの試合が、12月16日05:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・クニャ（FW）、メーソン・マウント（MF）、ブライアン・ムブモ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）らが先発に名を連ねた。

5分、ボーンマスが選手交代を行う。タイラー・アダムズ（MF）に代わりアレックス・スコット（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

13分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロ（MF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

しかし、40分ボーンマスが同点に追いつく。アダム・スミス（DF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、45+4分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分ボーンマスのマーカス・タベルニエ（MF）のアシストからエバニウソン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに52分ボーンマスが逆転。マーカス・タベルニエ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

61分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。カゼミロ（MF）からコビー・メイヌー（MF）に交代した。

69分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。レニー・ヨロ（DF）、メーソン・マウント（MF）に代わりリサンドロ・マルティネス（DF）、ベンヤミン・シェシュコ（FW）がピッチに入る。

77分マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

78分、ボーンマスが選手交代を行う。エバニウソン（FW）からイーライ ジュニア・クルーピ（FW）に交代した。

その直後の79分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。マテウス・クニャ（FW）がゴールを決めて4-3と逆転する。

84分、さらにスコアが動く。ボーンマスのイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めて4-4に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。4-4で引き分けという結果になった。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは43分にディオゴ・ダロト（DF）、50分にカゼミロ（MF）に、またボーンマスは43分にアントワヌ・セメンヨ（FW）、76分にマルコス・セネシ（DF）、79分にアダム・スミス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-16 07:30:09 更新