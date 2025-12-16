広島は15日、広島市内のホテルで育成を含む新人9選手の新入団会見を開いた。ドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）は、同席した新井貴浩監督（48）、そして集まったファン500人の前で「やってやります！」と高らかに宣言。走攻守三拍子そろったスイッチヒッターとして、魅せるプレーを体現し、1年目からのフル回転を誓った。

背番号「51」のユニホームに袖を通した平川は早くも気合十分だった。隣には会見に同席した新井監督がいたが…動じない。「やってやります！」。壇上から、力強く言い切った。その闘志を胸に、一流への階段を上る覚悟を示した。

「プロ野球選手になった以上は野球が仕事なので、頑張っていきたい。自分はファインプレー集とかを見て、野球に関心を持ち始めた。そういう人もいなくはないかなと思っているので、ファインプレーとかをして、覚えてもらいたい」

その名を世に広げるべく、“魅せる”プレーを誓った。自身はこれまでプロ野球に触れる機会があまりなく、ドラフト指名されるまでは新井監督をはじめ、カープの選手も知らなかったというほどだ。この日の会見では「入団が決まってから勉強して（新井監督がどんな人か）覚えました」と、赤裸々に打ち明けもした。プロ野球の試合を“見る”ことにはあまり興味がなかったが、“やる”方となると話が違う。動画サイトなどで好プレー集を見て「ファインプレーの練習はしていた」と平川。その経験から、今度は自らのプレーでプロの凄さを世に広めるべく、意気込んだ。

遠投120メートルの強肩を生かした守備力に加え、50メートル走5秒9の俊足、両打席で長打を打てる打棒を持ち味とし「走攻守すべてにおいてアピールできる」と自信満々。直近の目標には「開幕1軍」を掲げ、将来的なトリプルスリー（3割、30本塁打、30盗塁）にも意欲を示した。そんな大器に、新井監督も期待を寄せた。

「1年目から戦力になる、1年目からガンガンやるんだと言っていたけど、こちらもそのつもりだし、早く彼がプレーする姿を見てみたい。スケールは大きいけど、伸びしろのある選手なので非常に楽しみ」

近年は鈴木誠也（カブス）、小園と、左右の主力が背負ってきた「51」を担う1メートル87、93キロの大型新人。1年目からやってくれそうな予感が漂う。（長谷川 凡記）