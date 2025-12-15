【1/10 EP 4WDフェーザーMk2 FZ02L-BT マッドバン ウィズ ムーンアイズ】 2026年2月 発売予定 価格：46,200円

京商は、RC「1/10 EP 4WDフェーザーMk2 FZ02L-BT マッドバン ウィズ ムーンアイズ」を2026年2月に発売する。価格は46,200円。

本製品は、アメリカのディーン・ムーン氏が創設したホットロッド＆カスタムカルチャーの世界的ブランド「MOONEYES（ムーンアイズ）」と京商のコラボレーションより、MOONEYESのアイコニックなカラーリングと熱いカスタムスピリットを宿した「マッドバン with MOONEYES」をラジコンで商品化したもの。

ボディの随所には、MOONEYESとのコラボレーションを物語る特別なアイテムやディテールを身に纏い、所有する喜びを高め、FZ02L-BTシャシーはメンテナンス性を高めるためにパーツ点数を極限まで絞り込みながらも、走行性能に必要な高い強度と剛性を徹底的に追求している。

シンプルなデザインの裏側には、前後ステフナーや各所に設けた補強リブ、使用する材料の吟味などによって走行に適した高い強度と剛性を確保。加えて、極力シンメトリーとなるようなデザインを採用することで、前後バランスに優れるサスペンションや車格に見合ったパワーソースとの相乗効果によるクセのない素直な操縦性も獲得している。

前後ギヤデフ、オイルダンパー、フルボールベアリングを採用し、高い耐久性と耐衝撃性も確保して、ドライバーを確実にサポート。また、ソフトコンパウンドやインナースポンジを採用して高いグリップ力を確保したオールマイティな特性をもつ大径＆ワイドタイヤは、ショルダー形状が適度にラウンドしていることもあってオフロード走行はもちろん、オンロード走行でも高い走破性を発揮する。

すべてが工場で完成しているレディセットのため、走行用バッテリー・走行用バッテリー用充電器・送信機用単3電池4本を別途購入することで、すぐに胸躍る走行体験を楽しむことができる。

全長：383mm（ボディ含） 全幅：323mm 全高：200mm（ボディ含） ホイールベース：274mm トレッド（F／R共通）：250mm タイヤ（F／R共通）：φ110×70mm ギヤレシオ：11.69:1 モーター：G14L 全備重量：約2,350g（7.2V3600 NiMH使用時）【KYOSHO MAD VAN（マッドバン）with MOONEYES（ムーンアイズ）】