《真叶（まなと）です。よろしくお願いします》──2021年12月18日に亡くなった女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久（34）が、12日までに六本木のメンズラウンジ店でキャストとして働いていることを自身のインスタグラムのストーリーなどで報告した。元恋人・沙也加さんの4度目の命日を約1週間後に控えたなかで、突然の報告だった。

前山を巡っては沙也加さんの死後、複数のメディアで前山が彼女を罵倒していたことや二股疑惑などが報じられた。スポーツ記者が語る。

「前山さんは『女優としても、人としても、大変尊敬する存在でした』と追悼コメントを出しましたが、世間の批判は収まりませんでした。2022年1月に芸能活動を休止し、6月に所属していた事務所を退社しました。

引退状態にあった前山さんでしたが、昨年2月にインスタグラムを開設。同年8月には女性週刊誌のインタビューで、マネージャーさんに連絡して、沙也加さんが眠るお墓の場所を聞くなどしていたことなどに言及して再度、物議を醸しました」

芸能界復帰を目指す前山は2024年10月に月額1080円のファンクラブを開設し、同11月の舞台『ある日の通り雨と共に』で芸能活動を再開させる予定だった。しかし、共演の女性らが次々に降板する事態となり、最終的に舞台の上演は中止に。その後、目立った動きがなかった前山だが……。

「今年10月、SNSの更新はわずか1回で11月の投稿はありませんでした。そんななか、12月に入って突然、メンズクラブ勤務を告知したのです。

同店はいわゆるホストクラブで、命日を直前に控えた前山さんの投稿に、沙也加さんのファンや友人、なによりも一人娘を亡くした聖子さんや神田さんの心中は穏やかなではないはずです」（同前）

聖子にとっての「12月18日」

沙也加さんの死後、札幌の葬儀場で愛娘の骨壺を抱えた神田正輝（74）と位牌を手にした松田聖子（63）は憔悴しきり、2人の"親"にとって耐えがたい別れだった。その後、神田は2024年に27年半MCを務めていた『朝だ！生です旅サラダ』を卒業後、第一線から身を引いた。

一方、聖子も音楽活動こそ続けているが、バラエティー番組などの出演はほとんどなくなった。聖子は現在も沙也加との"時間"を大切にしているという。芸能プロ関係者が明かす。

「聖子さんは毎年12月にディナーショーをおこなっています。12月は13日〜16日まで東京で行われ、22日〜25日は大阪での開催が予定されています。翌日の26日にはニッポン放送の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めることが発表されていて、多忙なスケジュールが続きます。

しかし、聖子さんは、沙也加さんの命日となる"12月18日"はディナーショーの休養日、聖子さんたっての希望で娘のことを静かに偲びたいと想っているようです」

関係者のさまざまな思いが交錯する12月18日。前山はどんな気持ちで迎えるのだろうか──。