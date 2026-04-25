2021年に亡くなった神田沙也加さんの歌声が甦るーー。彼女が声優を務めた人気アニメ作品に関する“朗報”がもたらされ、話題となっている。「2017年公開の、仮想空間を題材にしたライトノベルが原作の映画『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−』で、神田さんは声優を務めました。神田さんが演じたのは、世界初のAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す“歌姫”・ユナです」（アニメ誌記者）そのユナ