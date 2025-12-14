ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】伊東市長選挙 前市議・杉本憲也 氏 当選確実 失職・再出… 田久保真紀 静岡県 時事ニュース 【速報】伊東市長選挙 前市議・杉本憲也 氏 当選確実 失職・再出馬した田久保真紀 氏は落選（静岡） 伊東市長選 杉本氏が当選確実 2025年12月14日 22時53分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 伊東市長選挙は 前市議・杉本憲也 氏（43）当選確実失職・再出馬した田久保真紀 氏は落選 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【開票速報】伊東市長選挙 小野氏・杉本氏が接戦 前職・田久保氏の落選確実（14日午後10時30分現在 開票率81.50％） 【速報】伊東市長選挙 確定投票率は60.54％ 当選に必要な法定得票数は8500票程度か（静岡） 過去最多9人立候補の伊東市長選挙 投票率は5月の前回選を10ポイント上回る（14日午後4時現在 静岡・伊東市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, イベント, 介護, 思いやり, 上田, 埼玉, 慰霊祭, 介護タクシー, 住宅, 長野