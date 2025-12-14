『ダイヤのA actII』6年ぶり続編、来年4月放送開始 PV公開で沢村たち「青道野球部」集結
テレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII Second Season』が、2026年4月にテレビ東京系などで放送されることが決定した。続編の放送は、2020年3月放送の第1期最終回以来、6年ぶりとなる。あわせてキービジュアル＆PV第1弾が公開された。
【画像】沢村の本気投げ！公開された『ダイヤのA actII』続編の場面カット
キービジュアルは、ベンチ内で気合十分といった様子の沢村栄純を中心に、降谷暁、御幸一也が沢村を挟むように並ぶデザイン。試合直前の闘志みなぎる雰囲気を、3人の表情から伺わせるようなビジュアルとなっている。
PVは、キービジュアルの続きを感じさせるように、グランドに立つ青道野球部の面々が映し出されていく。沢村が試合開始前にマウンドで行う“口上”を受けたあとと思われるレギュラー陣の気合十分といった様子と、滑り止めのロージンバックを握り、闘志あふれる沢村、その沢村の視線の先にいるキャッチャーミットを構えた御幸が描かれている。
また、24日から2026年1月6日までの期間限定で、YouTubeにてテレビアニメシリーズの一挙配信が決定。公式ホームページでは、イントロダクションや登場キャラクター40人のキャラクターページが公開され、沢村、降谷、御幸のキャラクタービジュアル、全キャラクターの紹介文も今回のシリーズより一新された。
『ダイヤのA』は、2006年から『週刊少年マガジン』（講談社）で連載がスタートした人気野球漫画で、野球名門校に入学した沢村栄純が、仲間たちと切磋琢磨しながら甲子園を目指す物語。15年より第2部となる『ダイヤのA actII』の連載がスタートし、2年生となり、甲子園デビューを果たした沢村栄純と、青道高校野球部の新たな挑戦が描かれ、2022年10月に完結。シリーズを通して、16年の歴史に幕を下ろしていた。
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
■スタッフ
原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：大庭秀昭
シリーズ構成：古怒田健志
キャラクターデザイン：東海林康和
音楽：百石元
アニメーション制作：OLM
■キャスト
沢村栄純：逢坂良太
降谷暁：島崎信長
御幸一也：櫻井孝宏
倉持洋一：浅沼晋太郎
小湊春市：花江夏樹
川上憲史：下野 紘
前園健太：田尻浩章
白州健二郎：下妻由幸
麻生 尊：村田太志
渡辺久志：石田彰
金丸信二：松岡禎丞
東条秀明：蒼井翔太
奥村光舟：内田雄馬
結城将司：武内駿輔
瀬戸拓馬：山下大輝
由井 薫：村瀬歩
浅田浩文：畠中祐
結城 哲也：細谷佳正
小湊 亮介：岡本信彦
滝川・クリス・優：浪川大輔
増子 透：羽多野渉
片岡鉄心：東地宏樹
落合博光：赤城進
太田一義：竹内栄治
高島 礼：内山夕実
成宮 鳴：梶裕貴
神谷 カルロス 俊樹：KENN
白河勝之：保志総一朗
山岡 陸：熊谷健太郎
矢部浩二：宮崎貴宜
多田野樹：山谷祥生
赤松晋二：代永翼
国友広重：仲野裕
轟雷市：小野賢章
真田俊平：神谷浩史
三島優太：鈴木達央
秋葉一真：金本涼輔
轟雷蔵：西凜太朗
天久光聖：木村良平
田原利彦：加藤亮夫
