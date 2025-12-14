2026年1月7日(水)深夜24時30分～放送スタート！主演・石井杏奈×共演・上田竜也「聖ラブサバイバーズ」“幸せ”と“試練”が表裏一体となったサバイバル感満載のメインビジュアル解禁！さらに、ハルと王子を取り巻く登場人物に佐津川愛美、山谷花純ら豪華キャストの出演が決定！