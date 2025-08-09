2025 年8月3日（日）、プリンセッション・オーケストラ 1st EVENT「DREAM SESSION」（大手町三井ホール）が開催され、葵 あずさ(空野みなも／プリンセス・リップル役)、藤本侑里(識辺かがり／プリンセス・ジール役) 、橘 杏咲(一条ながせ／プリンセス・ミーティア役)、八木美佐子(MC)が出演。チケットは即完売・昼夜公演で約1200人を動員し、会場はファンの熱気に包まれた。「テレ東プラス」は、昼公演の模様をリポートする。【動