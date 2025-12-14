ノーヒットノーランは継投も含めて9年ぶりに達成者ゼロで終わった2025年シーズン。その一方で、快挙までもう少しというところで記録をフイにした“ノーノー未遂”が複数回あった。【久保田龍雄/ライター】

良くも悪くも持ってるよなあ

監督になっても“あと1人の悲劇”を味わう羽目になったのが、現役時代に3度のノーノー未遂に泣いた西武・西口文也監督だ。

3月11日のオープン戦の阪神戦。西武は先発・菅井信也が5回を与四球2で、無安打無失点と好投。高卒4年目の育成出身左腕として成長ぶりをアピールした。

6回以降も平良海馬、佐藤隼輔、ラミレスが1イニングずつパーフェクトに抑え、味方打線も7回に長谷川信哉の左前タイムリーで虎の子の1点をもぎ取った。

マウンドには悪魔がいる？

そして、1対0の9回、5番手・ウィンゲンターも町田隼乙、小幡竜平を連続三振に打ち取り、5投手継投によるノーヒットノーランまで「あと1人」となった。

ところが、28人目の打者・前川右京にカウント1-0からの2球目、外角寄りの低め直球を二遊間深く打ち返されてしまう。

あわや中前に抜けようかという打球をショート・滝沢夏央が軽快にさばき、一塁に送球したまでは良かったが、ファースト・ネビンの足が離れ、判定は無情にも「セーフ!」。西口監督の就任後初のリクエストも実らず、内野安打が記録された。

この瞬間、ノーヒットノーランは幻と消え、「心の中でひょっとしたら打たれるんじゃないかと……」と不安に思いながらベンチで見守っていた指揮官の不吉な予感が的中する結果に……。

現役時代のみならず、自身がチームを率いるようになっても続く皮肉な“呪縛”に、西口監督も「自分が（9回）2死から2度打たれているからね。打たれるならそこしかないって」と苦笑するばかりだった。

SNSでも、「良くも悪くも持ってるよなあ」「ここまでくるとほんとなんかすごい」などの声が相次いでいた。

口は禍の元

NPB史上初の開幕戦での完全試合達成を惜しくも逃したのが、オリックス・宮城大弥だ。

3月29日の開幕戦、楽天戦に先発した宮城は、切れのある直球を主体に初回から楽天打線を沈黙させる。

1回1死、プロ初打席に立った注目のドラ1ルーキー・宗山塁を三振に打ち取ると、3、4回にも三振を2個ずつ奪うなど、7回まで1人も走者を許さない。

そして、完全試合まで「あと6人」と迫った2対0の8回、先頭の辰己涼介をボテボテの一塁ゴロに打ち取ったかに見えた。

だが、宮城自ら一塁ベースカバーに入るも、辰己の足が勝って内野安打に……。2022年のロッテ・佐々木朗希以来、史上17度目の快挙を期待していた京セラドームのスタンドは、ため息に包まれた。

直後、宮城はフランコにも右前安打を許し、1死一、三塁から伊藤裕季也の犠飛で失点、完封も消えたばかりでなく、降板後の9回には守護神・マチャドが宗山にプロ初安打となる右前同点タイムリーを許したことから、勝ち投手になることもできなかった。

試合後、宮城は「ジャパンの時に曽谷（龍平）さんの文句を言ったから、同じような（ボテボテの）ヒットになったので、言葉には気をつけます（笑）」と反省の言葉を口にした。

実は、宮城は侍ジャパンとしてベンチ入りした3月6日のオランダ戦の試合前、チームメイトの曽谷と「今日は完全試合になるんちゃう」と話していたという。

だが、8回から登板した曽谷が2死からボテボテの三ゴロが内野安打になる不運でパーフェクトリレーを逃すと、ベンチに戻ってきた曽谷を「言霊やな」「オレの言ったとおりやな」といじりながら慰めていた。

それから23日後、今度は自分自身が“魔の8回”で同様の不運を味わう皮肉なめぐり合わせになろうとは、“口は禍の元”としか言いようがない。

西口監督の呪いか?

ノーヒットノーランは逃したものの、“ノーヒットワンラン”の珍記録を達成したのが、西武・今井達也だ。

4月18日のソフトバンク戦、今井は立ち上がりから150キロ台中盤の速球を軸に、前年の王者を6回まで無安打1四球の無失点に抑える。西口監督も「ひょっとしたらって。5回を終わったくらいにやるんじゃないかって」と快挙を予感するほどの快投だった。

だが、1対0の7回に落とし穴が待ち受けていた。先頭の佐藤直樹に四球を許し、二盗などで1死三塁とピンチを広げたあと、山川穂高の高くバウンドする三ゴロの間に同点を許してしまう。

それでも気持ちを切らすことなく、次打者・柳町達を空振り三振でスリーアウト、西川愛也のタイムリー二塁打で再び勝ち越した8回も3者凡退で切り抜け、勝利投手の権利を手にして、8回を無安打1失点で降板した。

9回は守護神・平良海馬が3者凡退に切って取り、1964年に近鉄が牧野伸、山本重政の継投で達成して以来、61年ぶり5度目の“ノーヒットありラン”（無安打有失点試合）の珍事となった。

これまでに102回達成されたノーヒットノーランよりはるかに稀な記録だが、西武のエースということもあって、冒頭で紹介されたノーノー未遂同様、スポーツ新聞では「西口監督の呪いか?」と報じられた。

その後、今井は9月18日のオリックス戦でも、7回1死まで5与四死球の乱調ながら無安打無失点を続けたが、代打・西野真弘に中前打を許し、またしてもノーノー未遂に終わった。

また、日本ハム・北山亘基も6月19日の巨人戦で9回1死まで無安打無失点を続けながら、「あと2人」というところで、大城卓三に右越えソロを被弾。1安打1失点の完投勝利となっている。

