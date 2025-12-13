タイン・ウェア・ダービーが今週末プレミアに帰ってくる! ニューカッスルMFギマランイスは宿敵サンダーランドとの試合に燃える「クラブの全員にとって、ダービーがすべてだ」
ニューカッスルMFブルーノ・ギマランイスはサンダーランドとの一戦を前に意気込みを語った。英『Sky Sports』が報じている。
今週末に行われるプレミアリーグ第16節の中で一際大きな注目を集めているのがサンダーランド対ニューカッスルのタイン・ウェア・ダービーだ。ライバル関係にある両者は2024年1月にFAカップ3回戦で対戦しているが、プレミアリーグでは2016年3月以来で9年ぶりに行われる。
そんなダービーを前にギマランイスは闘志を燃やし、「勝たなければならない」と話した。
「バーンリー戦以降、サンダーランド戦について多くのメッセージが届いている。ファンも我々選手も非常に興奮している。プレミアリーグでのダービーが9年もなかった今、両チーム、両都市にとって素晴らしい瞬間となるだろう」
「厳しい雰囲気になるのは分かっている。だがこれはダービーだ、決勝戦だ。我々は結果を出さねばならない、良いプレイをし、勝たなければならない。それが今の心構えだ。こういうタイプの試合は好きだ。チームとして、雰囲気が良くなると分かっている時は、いつも良いパフォーマンスを発揮する」
「ここで王者になりたいなら、ダービーに勝たなければならないことは分かっている。サンダーランド戦が待ちきれない。最高のサッカーを見せたい」
また同選手は「クラブの全員にとって、ダービーがすべてだ」とも話しており、宿敵との一戦にかける思いを語った。
歴史あるダービーがついに今週末プレミアに帰ってくるが、タイン・ウェア・ダービーを制するのはホームのサンダーランドか、それともニューカッスルか。
