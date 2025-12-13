元ブラジル代表の10番が現役引退を決断か。11月には体調不良で救急搬送と地元メディアが報道
サンパウロに所属する元ブラジル代表のオスカルが、現役引退を決断したようだ。ブラジルメディア『Globo』が伝えている。
現在34歳のMFは、母国のサンパウロやインテルナシオナウ、イングランドの強豪チェルシーや中国の上海上港などを渡り歩き、2025年１月にプロキャリアの原点であるサンパウロに復帰していた。
『Globo』によると、オスカルは先月、トレーニングセンターで行なわれたメディカルチェックの最中、体調不良に見舞われて救急搬送され、集中治療室に運ばれた。診断は、血圧と心拍数の低下によって一時的に意識が消失する「血管迷走神経性失神」だった。
これを受けて、クラブとの契約はあと２年残っているものの、即座にユニホームを脱ぐ決意をしたようだ。「オスカルはクラブと円満な契約解除について協議する予定で、近日中に自身のソーシャルメディアで引退を発表すると予想されている」と記事は続けている。
セレソンの10番もつけた名手の“報告”に注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
