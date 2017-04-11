上海上港
上海上港集団足球倶楽部は、中華人民共和国の上海市をホームタウンとする、中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。
2025年12月13日
2025年4月4日
2024年12月6日
2020年7月15日
2020年3月23日
2019年8月27日
2019年5月28日
2017年10月19日
-
ブラジル紙が上海上港の敗退に衝撃「億万長者チームがウラワに敗れた」
「億万長者のチームは埼玉に赴き、ウラワレッズの前に屈した」と記した
FOOTBALL ZONE
-
浦和の一部サポーター ACLの試合前に上海上港に向けて中指立てる行為？
1人のサポーターが上海上港に向けて両手の中指を突き立てたという
Record China
-
ACL準決勝でレッズに敗れた上海上港 中国メディア「恥ずべき敗北」
「ノックアウトラウンドで中国勢は初めて、日本勢の後塵を拝した」と伝えた
サッカーダイジェストWeb
2017年10月18日
2017年9月27日
-
ACL準決勝 浦和レッズは上海上港の圧倒的な個の力に対抗できるか
上海上港の個の力に対し、浦和が組織力で対抗できるかが注目だと筆者
サッカーダイジェストWeb
-
浦和レッズと上海上港が激突するACL準決勝 中国メディアの論調は？
中国メディアでは、以前のような煽り基調の記事は減っているという
SOCCER KING
-
上海上港の監督にAFCが温情裁定？中国サッカー協会が働きかけか
ベンチ入り禁止などの処分は明記されず、罰金額も少なめで温情裁定だと筆者
サッカーダイジェストWeb
2017年9月16日
2017年9月14日
2017年9月13日
2017年6月22日
-
大乱闘を招いたオスカル 8試合の出場停止と罰金65万円の処分が決定
オスカルは18日の試合で、相手選手に蛮行を働き、両軍が大乱闘となった
FOOTBALL ZONE
-
上海上港のオスカル、乱闘関与で懲戒処分の可能性 ロイター報じる
Qoly