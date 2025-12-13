¡È¸øÌ³°÷¤Ç¤â¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡É ¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤Ç½é¤ÎÊ¬¸ÂÌÈ¿¦¡¢Åö³º¿¦°÷¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö»ä¤À¤±Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×½èÊ¬¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï°ÂÂÙ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¡¢¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌ³°÷¤À¤¬¡¢Ç½ÎÏÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÊ¬¸ÂÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬¸ÂÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¯¥Ó¡ÊÉáÄÌ²ò¸Û¡Ë¤À¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢Ê¬¸Â½èÊ¬¤ò²¼¤¹Â¦¤ÎºÛÎÌ¸¢¤Î¹Ô»È¤¬É¬¤º¤·¤âÂÅÅö¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×A¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡ÖÌÈ¿¦ÄÌÃÎ½ñ¡×
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¬¸ÂÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿·§ËÜ¸©±§¾ë»ÔÌò½ê¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ¡Ê26¡Ë¤¬½èÊ¬¤ÏÉÔÅö¤À¤ÈÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤ÎÃæ¡¢ÆàÎÉ¸©¸ÞÛê»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Î£Á¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡¢12·î31ÆüÉÕ¤ÇÊ¬¸ÂÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡££Á¤µ¤ó¤Ï¡ØÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ºÎÍÑ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç»ÔÌò½ê¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿£Á¤µ¤ó
¡Ö²ò¸Û¡© ¤³¤ì¤Ã¤Æ²ò¸Û¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£¥¯¥Ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
11·îÃæ½Ü¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î¸ÞÛê»ÔÌò½ê¿Í»ö²Ý¤«¤éÊ¬¸ÂÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿£Á¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤¦Ï³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££Á¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¾ò·ïÉÕ¤¡Ê»îÍÑ´ü´Ö¤¢¤ê¡Ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢½èÊ¬¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Ï»îÍÑ´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¡££Á¤µ¤ó¤¬¸ÞÛê»Ô¤ÇÆ¯¤¤À¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¶å½£ÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤äÂ¾¤ÎÄ®Ìò¾ì¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾ÊýÌÌ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¸ÞÛê»Ô¤Ï»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç³Á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¶î»È¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¸ÞÛê»Ô¤ÇÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸øÌ³°÷¤Ê¤éÀ¸³è¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
£Á¤µ¤ó¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿»º¶È´Ñ¸÷²Ý¤Ï´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ä¿Ê½Ð¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾©Îå¶â¤äÊä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3¤«·î¤Û¤É¤Ï²Ý¤È¤·¤Æ¤â£Á¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¸¤ç¤¸¤ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿½ÀÁ½ñÎà¤Î´Ö°ã¤¤¤ä¸í»ú¡¢Ã¦»ú¤Î»öÌ³Åª¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤À¤«¤é¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ßà°õ¤ò¤ª¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Îº¢¤«¤é²Ý¤Î¾å»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í»ö²Ý¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬£Á¤µ¤ó¤Ë°¤¤¤Û¤¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££Á¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¡ØA¤µ¤ó¤«¤é»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÁë¸ý¤Ë¸À¤¤¤ËÍè¤ëÊý¤ä¡¢¡ØÊä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¤¬·èºÛ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¸À¤¦Êý¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬±ø¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ´ÌÌ¤Ë¡ØÁÝ½ü¤·¤í¡Ù¤Ê¤É¤È·ù¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤òÄ¥¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»îÍÑ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ä¤À¤±±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò²ÝÆâ¤Ç¸À¤¤¿¨¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø»ä¤òÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¾å»Ê¤ä¿Í»ö²Ý¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤º¡Ä
»Å»öÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸í²ò¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦£Á¤µ¤ó¡£¸í²ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Õ¤Ë¸ÞÛê»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·½ë¤¤´Ö¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤Þ¤½¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥¬¥¹²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤ò¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ËÍè¤ë·ÀÌó¤Î°ÆÆâ¤Î¥Ï¥¬¥¤âÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¡Ø¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤Á¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»ä¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¾¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ö¤¬£Á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤Û¤¦¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¼ºÇÔ¤âÂ¿¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊA¤µ¤ó¡£½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«»×¤¤Åö¤¿¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡££Á¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¤¿¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤¦Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í»ö²Ý¤Ë¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÞÛê»Ô¤Î¿Í»ö²Ý¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿É¤¯Åö¤¿¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
11·î21Æü¤ËÀµ¼°¤ËÌÈ¿¦ÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÈ¿¦ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ø¶ÐÌ³ÂÖÅÙµÚ¤Ó¸øÌ³³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬³ÊÀ¤ò·ç¤¯¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»ö²Ý¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»öÌ³¤Î¥ß¥¹¤ä¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÌÌÃÌ»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï»ÔÌò½êÆâ¤Ç¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë»ÔÌò½ê¿¦°÷¤ÎÆ±Î½¤È£±¡¢£²ÄÌ¤Û¤É¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉþÌ³µ¬Äø°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÌÈ¿¦ÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÃÙ¹ïÌµ·çÀÊ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÁá¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¶ÈÌ³¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉþÌ³µ¬Äø°ãÈ¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥áー¥ë¤Î·ï¤Ë¤·¤Æ¤â»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Ï¥áー¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÈÌ³Ãæ¤Ë¥áー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ÔÌò½êÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë»ÔÄ¹¤¬·èÄê¡×
¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤Ï£Á¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬¸ÂÌÈ¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤Î¿Í»ö²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤Ï¸øÌ³°÷¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë6¤«·î¤Î»îÍÑ´ü´Ö¤Î¾ò·ïÉÕ¤¤ÇºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÎã¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£Á¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï¸øÌ³³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤â²þÁ±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¬³ÊÀ¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¿¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¾ÜºÙ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¨²ü½èÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉþÌ³µ¬Äø°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬²¿ÅÀ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¬¸ÂÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ã´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ¬¸ÂÌÈ¿¦¤Ï¸øÌ³°÷¤Î»Å»ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤Ë»ÔÌò½êÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë»ÔÄ¹¤¬·èÄê¤ò¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
£Á¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤È¡¢ËÜ¿Í¤«¤é»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤È¤Ã¤ÆºÇ½ª·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸ÞÛê»Ô¤ÇÊ¬¸Â½èÊ¬¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»îÍÑ´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¹ç³Ê¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿¤éÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯»ØÆ³²þÁ±¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
£Á¤µ¤ó¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍµÙ¤ò¾Ã²½¤·¡¢12·î31ÆüÉÕ¤Ç¿¦¤ò¼º¤¦¡£¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë£Á¤µ¤ó¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë»ä¤Ï¸ÞÛê»ÔÌò½ê¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ÞÛê»Ô¤ÇÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÔÌò½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÀ¸°ÂÂÙ¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤ÏÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
