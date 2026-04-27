（台北中央社）労働部（労働省）は24日、新卒の初任給に関する統計結果を発表した。2025年の平均初任給は月額3万9000台湾元（約19万8000円）で、前年比5.4％増加した。台湾では、5〜6月に卒業シーズンを迎える。同部は高卒以上の卒業生を対象に、労働者の退職金の月額拠出給与や公務員・教職者の保険上の給与水準などのビッグデータを基に算出した統計を発表した。学歴別では、高卒が3万1000元（約15万7000円）、大卒が3万6000元（