事務用品通販大手のアスクルは１２日、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃で顧客や従業員の個人情報約７４万件の流出を確認したと発表した。

調査報告も合わせて公表し、攻撃者が今年６月に侵入して以降、不正アクセスを長期間繰り返していたことも明らかにした。

流出が確認されたのは、取引先や通販サイトを利用する法人・個人顧客の名前やメールアドレス、電話番号などで、「ＡＳＫＵＬ（アスクル）」など法人向けサービスに関する個人情報が約５９万件、個人向けが約１３万件、商品の仕入れ先などが約１・５万件あった。アスクルは１２日、政府の個人情報保護委員会に報告した。

サイバー攻撃は１０月１９日に確認され、主に物流システムで障害が発生した。アスクルによると、最初に攻撃を受けたのは６月５日だった。攻撃者は業務委託先のアカウントを不正に使用し、社内のネットワークに侵入した。その後、セキュリティーソフトを無効化するなどして侵入範囲を広げ、複数のランサムウェアを配置した。

ランサムウェアは侵入から約４か月後の１０月１９日に起動し、複数のデータが暗号化された。バックアップデータも削除され、復旧に時間を要する要因になったという。

後に身代金を求める脅迫文書が届き、ハッカー集団が顧客情報を公開しているのが確認されたが、アスクルは要求や交渉には応じていないと説明している。再発防止策として、社内ネットワークを常時監視する体制の構築などに取り組むという。