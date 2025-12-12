ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 通販大手アスクルにサイバー攻撃 計約74万件の個人情報流出を確認 アスクル 共同通信 通販大手アスクルにサイバー攻撃 計約74万件の個人情報流出を確認 2025年12月12日 16時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 通販大手アスクルは12日、サイバー攻撃による個人情報流出について発表した 同日時点で顧客や取引先の情報など計約74万件の流出が確認されたとのこと 個人情報保護委員会に報告するとともに、顧客などに通知しているという 記事を読む おすすめ記事 弥生、クラウドの「弥生会計 Next」がリリースから7カ月で法人登録数1万件を突破！」 2025年12月9日 10時0分 729万件情報漏えい可能性の「快活CLUB」 パスワード「平文で」SMS送信が波紋→運営「復元不可能な状態で保管」 2025年12月5日 20時33分 アクル、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの公式ウェブサイトに、不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始 2025年12月8日 11時0分 企業のサイバー犯罪被害が急増中、法人向けセキュリティ訓練「サギトレ」が注目される理由 2025年12月10日 16時0分 “高校生”が企業にサイバー攻撃、個人情報700万件超を不正取得 “ゲーム感覚”でのハッキングも…倫理観欠落の若者を襲う「代償」とは 2025年12月9日 10時36分