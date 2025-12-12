プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。ユニホームに袖を通した新入団選手10名が意気込みを語りました。

会見の中では、自己紹介とともに「どんな選手になって周囲をビックリさせたいか」という決意表明も行われました。MAX158キロのストレートと多彩な変化球を武器としているドラフト1位・石垣元気投手は「170キロを投げてビックリさせたいです」と発表。記者陣からも驚きの声があがります。続けて「まだ日本人で170キロ投げた人はいないので、自分が初めて投げて日本中をビックリさせたいと思います」と意気込みました。

ドラフト2位・毛利海大投手は「新人王を取ってビックリさせたい」とコメント。今季のパ・リーグ新人王を獲得した24年ドラ1・西川史礁選手の名をあげ「西川史礁さんに負けないように、1年目から新人王を取れるように頑張ります」と宣言しました。

その後も、選手たちはそれぞれ意気込みを発表。ドラフト5位・冨士隼斗投手は、西武に所属する弟・冨士大和投手との“兄弟対決”について語り、育成1位指名・中山優人投手は高校時代にも達成した「完全試合」に意気込みました。