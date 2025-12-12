石井表記が後場急上昇、ＡＩ関連向けパッケージ基板の設備投資増で第３四半期大幅営業増益 石井表記が後場急上昇、ＡＩ関連向けパッケージ基板の設備投資増で第３四半期大幅営業増益

石井表記<6336.T>が後場急上昇している。午後２時ごろに発表した第３四半期累計（２～１０月）連結決算が、売上高１１７億９１００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益９億４５００万円（同４８．４％増）、純利益８億３００万円（同３９．２％増）と大幅増益となったことが好感されている。



電子機器部品製造装置は、プリント基板分野でスマートフォンやパソコンなどの民生機器向けプリント基板設備投資は停滞しているものの、ＡＩ関連向けパッケージ基板の設備投資が増加したことや生産消耗品の販売が増加したこと、高機能材料向け設備を売り上げ計上したことなどから好調に推移。ディスプレー及び電子部品では、上海賽路客電子で主要顧客からの受注が増加基調にあることなどが売り上げを押し上げた。



なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高１５２億６１００万円（前期比３．０％増）、営業利益１０億６００万円（同１０．９％増）、純利益８億４００万円（同２．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS