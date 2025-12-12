株式会社サイバーエージェントを1998年に創業して以来、インターネット業界を牽引してきた藤田晋氏が、12月12日に行われる同社の株主総会を経て、社長を退任し、会長となる見込みだ。

【画像】麻雀をする藤田晋氏。その腕前はプロ級だ



藤田晋氏 ©文藝春秋

「自分が退き、経営トップの若返りをはかりたい」

同社は創業から事業を拡大し続け、ABEMA、インターネット広告、ゲームなどを中心に売上高は8000億円を超える。28期連続増収と成長している最中に、なおかつ“働き盛り”と思える52歳での社長交代について、藤田氏はこう説明する。

「パブリックカンパニーを標榜しながらも、特に意思決定に関しては、自分への依存度が増していくことに、矛盾を感じてもいたんです。自分にしか社長ができない会社になってしまったら、それはパブリックカンパニーとは言えません。それに、若い社員を抜擢して、要職に起用してきた企業文化がサイバーエージェントの活気の源です。だからこそ、このタイミングで自分が退き、経営トップの若返りをはかりたい、と」

社長交代を社内で発表したのは、2022年のこと。後継者候補に選ばれた16人の中から4年近くかけて社長候補を絞り込んでいき、“二代目”に選ばれたのが42歳の山内隆裕氏だ。

「実は1年以上前から、『次期社長は山内』という意見は、外部アセスメントの結果、そして社外取締役などの間でも一致していました」

2006年に新卒で入社し、入社4年目の2009年からスマホに特化した広告マーケティング事業を中心とする子会社CyberZの代表取締役に就任。IP分野にも強く、近年はサイバーエージェント本社の役員会のメンバーでもあった。山内氏のパーソナリティについて、藤田氏はこう説明する。

「山内は『勝てそうな顔』をしています」

「彼はあまり口数が多くないですが、緻密に粘り強く物事を進めるタイプです。明るくて元気な社員が多いと言われる社内では、少し珍しい部類に入るかもしれません」

そして、本業だけでなく麻雀、競馬、サッカーなど、自身が関わったあらゆる勝負事で結果を出してきた勝負師である藤田氏にとっては、次期社長の山内氏が持っている見逃せない特徴があるという。

「意外と、と言うと変かもしれませんが、山内は『勝てそうな顔』をしています。これは大事なポイントで、勝負弱そうな人って、なんとなくわかるんですよ。優秀なエリートでも、競合相手として全く怖さを感じない人もいれば、一見頼りなさそうでも『なんか嫌だな』と相手に思わせるタイプもいる。僕は社長に就くのは相手が脅威を感じるタイプであるべきだと思っています。社長が勝負弱いと、本当にどうしようもない」

一代で事業を拡大した創業社長から、二代目への事業継承がうまくいくケースは多くない。ここから4年かけ引き継ぎを行い、2029年には8割程度、引き継ぎを完了させるというのが現在の青写真だ。「見事な引き継ぎ」（藤田氏）の完遂に向け、藤田“会長”の大勝負がはじまる。

発売中の「文藝春秋」2026年1月号、およびウェブメディア「文藝春秋PLUS」掲載の「日本の顔インタビュー 二代目への引き継ぎに4年かける理由」では、社長交代に関する詳細のほか、チェアマンを務めるMリーグ、町田ゼルビアのオーナー業、馬主活動などの活動について、多岐にわたり語っている。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年1月号）