¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¤¬°ÂóîÍ¦ÇÏ¤òµêÃÆ¡¡àÀ¤Âå¸òÂåá¤ËÊ£»¨¿´Ãæ¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î£Ö£³Àï¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë¤òÁ°¤ËËÊ¤¨¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÀåÀï¤ÎËö¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿·ä¤òÆ¨¤µ¤º¤Ö¤óÅê¤²¤Æ£Ë£Ï¡£´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¹Ó¤Ö¤ë²¦¼Ô¤Î¶»Ãæ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Àè¤ËÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¸¶¤À¡££·Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È°Âóî¤Ë¼«¿È¤ÎÉ¬»¦µ»¡¦¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¯¤é¤¤ÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤¬£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸å¡¢´ÑµÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿°Âóî¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±Âç¤Î»ú¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÚ¹Ô¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÜ¸¶¤Ï¡Ö°ÂóîÁª¼ê¤¬ËÍ¤Ë¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°¤Ó¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡Ø¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤é¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¡¢º£¤Î£²£°Âå¤Ï´Ë¤¤¡ª¡¡¤À¤«¤é¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤¸ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ïºòº£¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¿Ê¤à¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤À¡£µÜ¸¶¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤Çµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£°Âóî¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼«¤é¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤È¼«¸ÊÆ«¿ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°Âóî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ðº£²ó¤â¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Å¨¤Ï°Âóî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¡Ä¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÎÙ¤ÎÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇÆ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÃæ³Ø¤âÎÙ¤À¤Ã¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¤È¶½¹ÔÀïÁè¤Ç¤¹¤è¡£ÎÙÆ±»Î¤ÇÇ®ÎÌ¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ£ö£ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤À¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Ï¸á¸å£²»þ¤«¤é¤Ç¤¢¤Á¤é¤ÏÇ¯±Û¤·¤Ç¤¹¤«¤é¡£àÉÍºêÀèÇÚá¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢Á´ÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¡Ä¡×¤È¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÀëÅÁ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£