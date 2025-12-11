【かぶの葉も使う簡単節約レシピ】味つけは塩とバターだけ！『鶏ももとかぶの煮物』

とろっと甘いかぶが出回るこの季節、煮物が恋しくなりますよね。いつもはしょうゆやみりんで作るところを、今日は塩とバターでちょっと味変。こっくりとした風味が、かぶのおいしさを引き立てます。

『鶏ももとかぶの煮物』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏もも肉……1枚（約250g）

かぶ……4個（350〜400g）

バター……10g

塩……小さじ1/3（鶏肉用）、少々（仕上げ用）

こしょう……少々（鶏肉用）、少々（仕上げ用）

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

かぶは葉を切り落とし、身はよく洗って皮ごと食べやすい大きさのくし形に切る。葉は粗く刻む。鶏肉は余分な脂肪を取り、10等分の一口大に切って塩小さじ1/3、こしょう少々をもみ込む。

（2）蒸し煮にして仕上げる

フライパン（または口径22cmの鍋）に鶏肉、かぶの身と、水1/2カップ、バターを入れて中火にかける。煮立ったらふたをし、かぶが柔らかくなり、鶏肉の色が完全に変わるまで5〜7分蒸し煮にする。ふたを取り、かぶの葉を加えて全体を混ぜ、汁けがほとんどなくなるまで煮つめる。塩、こしょう各少々で味をととのえる。

バターと塩のシンプルな味つけで、素材のうまみがじんわり。手軽に作れる冬の煮物でほっこりあたたまってください♪

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）