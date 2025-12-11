【かぶの葉も使う簡単節約レシピ】味つけは塩とバターだけ！『鶏ももとかぶの煮物』
とろっと甘いかぶが出回るこの季節、煮物が恋しくなりますよね。いつもはしょうゆやみりんで作るところを、今日は塩とバターでちょっと味変。こっくりとした風味が、かぶのおいしさを引き立てます。
『鶏ももとかぶの煮物』のレシピ
材料（2〜3人分）
鶏もも肉……1枚（約250g）
かぶ……4個（350〜400g）
バター……10g
塩……小さじ1/3（鶏肉用）、少々（仕上げ用）
こしょう……少々（鶏肉用）、少々（仕上げ用）
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
かぶは葉を切り落とし、身はよく洗って皮ごと食べやすい大きさのくし形に切る。葉は粗く刻む。鶏肉は余分な脂肪を取り、10等分の一口大に切って塩小さじ1/3、こしょう少々をもみ込む。
（2）蒸し煮にして仕上げる
フライパン（または口径22cmの鍋）に鶏肉、かぶの身と、水1/2カップ、バターを入れて中火にかける。煮立ったらふたをし、かぶが柔らかくなり、鶏肉の色が完全に変わるまで5〜7分蒸し煮にする。ふたを取り、かぶの葉を加えて全体を混ぜ、汁けがほとんどなくなるまで煮つめる。塩、こしょう各少々で味をととのえる。
バターと塩のシンプルな味つけで、素材のうまみがじんわり。手軽に作れる冬の煮物でほっこりあたたまってください♪
教えてくれたのは…
上田 淳子ウエダ ジュンコ
料理家
詳細はこちら
料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。