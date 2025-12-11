なぜ彼女は生まれたばかりの赤ん坊を殺さなければならなかったのか――。平成20年、静岡で起きた衝撃の事件。3度の交際・結婚の末に暴力と貧困で追い詰められ、“誰にも言えない妊娠”を抱え込んだ末の悲劇だった。本稿では、その顛末を追う。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

「悪い男」と結婚したばかりに⋯

佐藤由貴（当時31）は男運の悪さで転落していった女だった。

高校中退後、病院の食堂で働き始めた由貴は、そこで小野明という3つ年上の男と知り合い、交際するようになった。若い2人は会うたびに情交を交わし、由貴が18歳のとき、長男を身ごもり、結婚することになった。

しかし、小野は妻子のために働くような男ではなかった。何の仕事をしても、1週間と持たず、シンナーに明け暮れる毎日だった。同居中の小野の両親は息子を叱り、常に由貴に味方したが、21歳のとき、長女を出産しても、小野のそんな生活態度は変わらなかった。

続いて23歳のとき、第3子を妊娠。それでも働こうとしない小野に業を煮やした由貴は、小野が大事にしているトルエンの入った缶を庭にぶちまけた。

「もういい加減にしてよ！」

すると小野は阿修羅のごとく怒り狂い、妊娠中の由貴の腹を何度も蹴り上げ、髪を引っ張って庭中を引きずり回した。由貴は縁石に頭をぶつけて、十数針も縫うケガをした。それを見ていた当時5歳の長男は、涙をポロポロとこぼして慰めた。

「ママ、もう痛い思いをしなくてもいいよ。パパはもうダメだよ…⋯」

これで由貴は離婚を決意。胎児が流産してしまったので、由貴は子宮内の異物を取り除く手術をすることになった。

その病院で知り合ったのが2番目の夫となる川島紀之だった。トラック運転手の川島は、身長180センチというガッチリとした体格。小野からの脅迫電話にも怯えていた由貴は、「誰かに守ってもらいたい。女ひとりでは怖い」との思いから、退院後に川島と連絡を取り合うようになり、自然と男女の仲になった。半年後には妊娠が判明。由貴は長男と長女を連れて、川島のマンションに転がり込んだ。

ところが、川島の正体は小野以上のDV男だった。

「オレが仕事をしているのに、お前は遊んでいるのか！」

自宅に友人を呼んで、子どもと一緒に遊んでいると、「オレが仕事をしているのに、お前は遊んでいるのか！」と言って、殴る蹴るの暴力を振るった。その暴力は子どもにも及び、由貴が止めようとすると、ベランダから突き落とそうとしたり、失神するまで首を絞めるなど、「命の危険」を感じさせるほどだった。

そのストレスから由貴は流産し、2度目の結婚もわずか半年で離婚となった。

そんな傷心の由貴を慰めていたのが、出会い系サイトで知り合った細田雅人だった。細田はジゴロのような男だった。「由貴は悪くない」「一緒に考えよう」などとマメに気遣ったかと思えば、肉体関係を持っても、「オレは借金があるから、由貴を現実生活で満足させられない⋯…」と突き放すなど、由貴の恋愛感情を巧みに揺さぶり、1年がかりで由貴を自分に引きつけた。

「借金なんか2人で返せば、いつかなくなるじゃない。ずっと私のそばにいてよ！」

自分の借金1000万円を由貴に肩代わりしてもらう約束で、細田は由貴との同棲生活に入った。「病気で働けない」という細田に代わって、由貴はデリヘル勤務を始め、一家の大黒柱となった。細田の借金の返済額は月20万円。残りが生活費だった。

だが、細田はしつけの名目で子どもたちに暴力を振るうようになった。特に長男に対する暴力がひどかった。それでも由貴は一緒にいたいがために見て見ぬふりをしていた。

ついに小学校から「同居男性が長男を虐待している」という連絡が由貴の親元に入った。とりあえず、長男が児童福祉施設に保護されることになり、実家の両親は「そんな男とは別れろ！」と説得したが、由貴は聞く耳を持たなかった。

ついに事件が⋯

長女だけは自宅に残ったが、いつも放ったらかしで、「放置子」として有名だった。

「女の子はいつも1人でした。家の中に入れなくて、ランドセルをしょって家の前の駐車場にちょこんと座っていた。『お母さんが来るまでおり』と声をかけても、付いてこない。何一つしゃべろうとしませんでした」（近隣の人）

由貴の両親は何度も話し合いをしようとアパートに訪ねて行ったが、玄関も開けず、電話にも出ない。ホトホト困り果て、長女の身の上だけを案じていた。そして、取り返しがつかないような事件が起きたのである。

1年前の春、由貴はデリヘルの客に呼ばれて、ラブホテルに入った。そこには体格のいい30代の男がいた。プレイするうちに「本番をやらせろ」と迫られ、由貴がやんわりと断ると、男は顔面を殴りつけて怒鳴ってきた。

（諸岡 宏樹）